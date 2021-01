Do Nemecka priviezli prvé dávky vakcíny od firmy Moderna

Berlín 12. januára (TASR) - Do Nemecka doviezli v utorok prvé dávky vakcíny proti novému koronavírusu americkej farmaceutickej firmy Moderna. Informovala o tom agentúra DPA.



Do konca prvého štvrťroka má Nemecko dostať približne dva milióny dávok vakcíny od Moderny a do konca roka ich má byť podľa ministra zdravotníctva Jensa Spahna až okolo 50 miliónov.



Podobne ako vo väčšine krajín EÚ aj v Nemecku spustili už 27. decembra očkovanie vakcínou spoločností BioNTech/Pfizer. Obe doterajšie vakcíny sú podľa šéfa vakcinačnej komisie Thomasa Mertensa podobné čo sa týka účinnosti a bezpečnosti. Upozornil, že občania si nebudú môcť vybrať, ktorú vakcínu dostanú.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v tejto súvislosti uviedla, že hoci prvé dva štvrťroky budú náročné čo sa týka dostupnosti vakcín, neskôr ich bude mať Nemecko dostatok i na to, aby sa s nimi podelilo s inými krajinami. "Celkovo máme (vakcín) viac ako dosť," povedala Merkelová.



Podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) prvú dávku vakcíny proti koronavírusu doteraz v Nemecku dostalo už viac ako 680.000 ľudí.



V Nemecku v utorok po prvý raz identifikovali nový variant koronavírusu B.1.351, ktorý sa objavil v Juhoafrickej republike (JAR). Oznámilo to ministerstvo sociálnych vecí spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. Zistili ju u pacienta, ktorý sa nedávno spolu s rodinou vrátil z dlhšieho pobytu v JAR.