Do Nemecka za polrok prišlo menej nelegálnych bieloruských migrantov

Berlín 13. augusta (TASR) - Počet migrantov, ktorí prišli do Nemecka cez Bielorusko, v prvej polovici roka 2024 výrazne klesol, ukázali v utorok štatistiky nemeckej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Do Nemecka zamierilo v prvom polroku približne 3100 migrantov, ktorí cestovali práve cez Bielorusko. V rovnakom období v roku 2023 využilo túto trasu na vstup do Nemecka približne 7926 migrantov, pričom do konca roka ich počet vzrástol na 11.932.



Európska únia obvinila bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z úmyselnej podpory a pomoci migrantom vstúpiť do EÚ bez povolenia cez jeho krajinu.



Údaje nemeckej vlády tiež ukazujú, že najväčšiu skupinu tvorili migranti z Afganistanu a následne zo Somálska, Indie, Iránu a Jemenu. Mnohí z nich cestovali bez potrebných dokladov.



V októbri 2023 nariadila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová dočasné kontroly na hraniciach s Poľskom, Českou republikou a Švajčiarskom. Odvtedy kontroly už viackrát predĺžili.