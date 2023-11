Do nemocnice v Gaze dorazil konvoj so zdravotníckym materiálom

Gaza 9. novembra (TASR) - Konvoj so zdravotníckym materiálom dorazil do nemocnice Šífa v pásme Gazy, uviedli v noci na štvrtok Úrad OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Do tejto nemocnice prišla dodávka životne dôležitého materiálu druhýkrát od eskalácie konfliktu a začiatku totálneho obliehania pásma Gazy," uviedli spomínané organizácie. Dodali, že podmienky v tejto najväčšej nemocnici v pásme Gazy, ktorá je zároveň jedným z najstarších palestínskych zdravotníckych zariadení, sú "katastrofálne".



DPA upozornila, že pohotovosť aj nemocničné izby sú tam preplnené. Počet zranených sa neustále zvyšuje a dochádzajú lieky a anestetiká. Nemocnica Šífa je taktiež útočiskom pre mnohých obyvateľov pásma Gazy, ktorí zo svojich domovov ušli pred bojmi.



Izrael v reakcii na bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra zareagoval masívnym ostreľovaním i pozemnými útokmi, ako aj zastavením dodávok paliva, elektriny či vody do pásma Gazy.



Mnoho nemocníc v Gaze muselo zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku z dôvodu nedostatku paliva pre generátory elektriny. Palivo je potrebné aj na prevádzkovanie čističiek odpadových vôd a na zabezpečenie dodávok vody.