Do nemocnice v Miškovci previezli 13 zranených z nehody autobusu v SR

Budapešť 18. mája (TASR) — Do Ústrednej a univerzitnej fakultnej nemocnice Boršodsko-abovsko-zemplénskej stolice v Miškovci priviezli v uplynulých dvoch dňoch 13 zranených z pondelňajšej havárie autobusu na Slovensku. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Riaditeľ nemocnice János Révész uviedol, že stav šiestich pacientov si vyžiadal ambulantnú starostlivosť a siedmich zranených prijali na nemocničné oddelenia. Jeden z nich je pod dozorom lekárov a ďalší šiesti, ktorí väčšinou utrpeli zranenia končatín, potrebujú chirurgický zákrok.



Troch ľudí už operovali, ďalších troch budú operovať v stredu alebo vo štvrtok, dodal Révész s tým, že nikto z nich nie je v ohrození života ani vo vážnom stave. Ich zranenia si vyžadujú dobu liečenia v trvaní viac ako osem dní, pričom ich stav je úplne stabilizovaný.



Nemocnica v Miškovci je podľa Révésza v neustálom kontakte so slovenskými lekármi. Tí uviedli, že majú zranených pacientov, ktorí sú stabilizovaní a je ich možné previezť do nemocnice v Miškovci na doliečenie.



Nehoda kamióna a autobusu, ktorá sa v pondelok predpoludním stala na diaľnici D2 v smere na Kúty, si vyžiadala jednu obeť. Trinásť osôb sa zranilo ťažko, osem utrpelo stredne ťažké zranenia a 38 osôb sa zranilo ľahko alebo neutrpelo žiadne zranenia.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)