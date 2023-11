Do niekdajšej rezidencie Benedikta XVI. prídu bývať mníšky z Argentíny

Vatikán 13. novembra (TASR) - Budova niekdajšieho kláštora vo Vatikánskych záhradách, ktorá slúžila ako sídlo emeritného pápeža Benedikta XVI., bude opäť slúžiť svojmu pôvodnému účelu a stane sa domovom mníšok. Oznámil to v pondelok Vatikán, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Pápež František podpísal 1. októbra výnos, na základe ktorého budú v Kláštore Matky Cirkvi bývať mníšky. Kláštor založil s týmto účelom v roku 1994 pápež Ján Pavol II.



František pozval malú skupinu benediktínskych mníšok zo svojej rodnej Argentíny, aby sa do tohto kláštora presťahovali od januára, uviedol Vatikán vo vyhlásení. Šesť sestier, ktoré sa do kláštora presťahujú, majú podporovať Františka v jeho službe modlitbami.



Keď sa Benedikt XVI. v roku 2012 rozhodol, že na začiatku pôstneho obdobia pred Veľkou nocou v roku 2013 odstúpi z funkcie, nechal bez publicity zrenovovať budovu kláštora, aby sa doň mohol po abdikácii presťahovať aj so svojimi spolupracovníkmi. V tomto kláštore vlani 31. decembra zomrel.



Podľa niektorých médií vrátane AP sa Benediktova rezidencia v Kláštore Matky Cirkvi stala symbolickým sídlom konzervatívnej opozície voči pápežovi Františkovi. Po Benediktovej smrti nariadil František arcibiskupovi Georgovi Gänsweinovi, dlhoročnému osobnému tajomníkovi pápeža Benedikta, aby sa odtiaľ vysťahoval a presunul sa do Nemecka.



František zatiaľ nenaznačil, že sa chystá abdikovať. V minulosti dal však najavo, že v prípade odstúpenia by nezostal by žiť vo Vatikáne ako Benedikt XVI., ale niekde inde v Ríme.