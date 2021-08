Do niektorých prevádzok v New Yorku budú môcť vstúpiť iba zaočkovaní

New York 3. augusta (TASR) - Obyvatelia New Yorku budú čoskoro potrebovať potvrdenie o absolvovaní očkovania proti koronavírusu, aby sa mohli zúčastniť aktivít v interiéroch niektorých prevádzok. V utorok to oznámil starosta mesta Bill de Blasio. New York sa tak stane prvou americkou metropolou, ktorá zavedie podobné opatrenie, informovali agentúry AP a AFP.



"Ak ste zaočkovaný, máte kľúč, môžete si otvoriť dvere. Avšak ak ste nezaočkovaný, naneštastie sa nebudete môcť zúčastniť na mnohých veciach," uviedol de Blasio na tlačovej konferencii.



Opatrenie vstúpi do platnosti 16. augusta a bude sa týkať reštaurácií, posilňovní a prevádzok, ktoré ponúkajú zábavné aktivity. Prechodné obdobie v súvislosti s uplatňovaním tohto opatrenia bude trvať mesiac. V súvislosti s opatrením bude zavedený aj nový zdravotný preukaz, ktorý sa nazýva "Kľúč k NYC".



Len minulý týždeň de Blasio oznámil, že mesto New York bude od 13. septembra vyžadovať od všetkých svojich zamestnancov, aby sa preukázali potvrdením o očkovaní alebo každý týždeň absolvovali test. Podobné opatrenie už skôr prijali aj v súvislosti so zdravotníkmi.



V pondelok sa Spojeným štátom podarilo splniť očkovací cieľ prezidenta Joea Bidena, keď aspoň prvú dávku vakcíny dostalo už 70 percent dospelých Američanov. Túto hranicu však prekročili o mesiac neskôr, ako sa plánovalo, kedže Biden pôvodne tento cieľ určil na 4. júla.