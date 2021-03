Do Nigérie dorazili takmer štyri milióny vakcín z programu COVAX

Abuja 2. marca (TASR) - Takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19 dorazilo v utorok do Nigérie cez medzinárodný program COVAX. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o prvú dodávku vakcín z celkových 16 miliónov. Zvyšok plánuje COVAX do krajiny dopraviť v najbližších mesiacoch.



Nigérijská agentúra pre kontrolu potravín a liekov schválila vakcínu od spoločnosti AstraZeneca minulý mesiac a očkovať touto látkou sa má začať v piatok. Ako prví budú zaočkovaní pracovníci v prvej línii spolu s podporným personálom, v sobotu bude nasledovať prezident a viceprezident krajiny, uviedol pre agentúru AFP hovorca vlády Garba Shehu.



Vláda dúfa, že v najbližších dvoch rokoch bude mať zaočkovaných aspoň 70 percent dospelej populácie. Viac ako dva milióny ľudí má už krajina zaregistrovaných online.



V Nigérii žije takmer 200 miliónov ľudí a od začiatku pandémie zaznamenala 156.017 prípadov nákazy a 1915 úmrtí. Vzhľadom na nízky počet vykonaných testov sú však tieto údaje považované za podhodnotené.



V priebehu minulého týždňa dorazili vakcíny medzinárodného programu COVAX tiež do Ghany a Pobrežia Slonoviny. Do konca mája chce táto iniciatíva rozposlať celkovo 237 miliónov dávok vakcín AstraZeneca.