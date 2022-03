Do Nigérie sa vrátili prví občania, ktorí utiekli z Ukrajiny

Abuja 4. marca (TASR) - Do Nigérie sa v piatok vrátila prvá skupina občanov, ktorí utiekli z Ukrajiny pred ruskou vojenskou inváziou. Do krajiny sa vrátilo 415 občanov, z ktorých väčšinu tvorili študenti. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Nigérijský minister zahraničných vecí Geoffrey Onyeama informoval, že pred vypuknutím konfliktu sa na Ukrajine nachádzalo asi 8000 občanov Nigérie, z toho zhruba 5600 študentov.



Onyeama ešte v pondelok oznámil, že do Nigérie sa má vrátiť asi 1700 Nigérijčanov, ktorí utiekli z Ukrajiny a v súčasnosti sa nachádzajú v Rumunsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.



Ghana sa vo štvrtok stala prvou africkou krajinou, ktorá z Európy priviezla 17 z celkovo 500 študentov, ktorí žili na Ukrajine.



Podľa štvrtkovej správy Organizácie Spojených národov doposiaľ utieklo z Ukrajiny asi milión ľudí. OSN zároveň varovala, že ak sa konflikt neskončí, počet utečencov sa zdvojnásobí.