Do Nórska bude evakuovaných do 20 vážne chorých pacientov z Gazy

Oslo 26. júla (TASR) - Do 20 vážne chorých ľudí bude evakuovaných z Pásma Gazy do Nórska v sprievode ich blízkych príbuzných. Oznámil to vo štvrtok Nórsky úradu pre prisťahovalectvo (UDI), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Príkaz na vydanie povolenia na prijatie, respektíve vstup do krajiny, pre takýchto chorých dala UDI nórska vláda. Ako prvé by mali byť do tejto severskej krajiny evakuované maloleté osoby a tiež ženy.



Nórsko ponúklo, že z Gazy môže celkovo prijať až 100 chorých. Zatiaľ však nie je zrejmé, kedy by mohli prísť prví z nich, keďže potrebujú aj povolenie na odchod z Gazy. Lekársku pomoc potrebuje v Pásme Gazy množstvo ľudí, obzvlášť deti a mladí ľudia.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzýva od apríla krajiny, aby chorým pomohli s evakuáciou z Gazy. Pomoc v tomto smere prisľúbilo viacero štátov EÚ aj zmienené Nórsko.



V stredu tak bolo z Egypta do Madridu letecky prevezených 16 vážne chorých detí a tínedžerov pochádzajúcich z Gazy, ktorých sprevádzali ich rodinní príslušníci. Podľa Európskej komisie išlo o prvú lekársku evakuáciu Palestínčanov zo strany EÚ.