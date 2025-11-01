Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
Do Nového Sadu prišli v predvečer prvého výročia tragédie tisíce ľudí

Skupina študentov prichádza pred zhromaždením pri príležitosti prvého výročia katastrofy na železničnej stanici, pri ktorej zahynulo 16 ľudí, v Novom Sade v Srbsku, v piatok 31. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Pravidelné študentmi vedené protesty zachvátili krajinu od nešťastia z 1. novembra 2024, ktoré sa podľa francúzskej tlačovej agentúry stala symbolom zakorenenej korupcie.

Autor TASR
Nový Sad 31. októbra (TASR) - Tisíce ľudí z celého Srbska prichádzali v piatok do mesta Nový Sad v predvečer prvého výročia zrútenia prístrešku tamojšej železničnej stanice, ktoré si vyžiadalo 16 obetí na životoch a spustilo celoštátne protivládne protesty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pravidelné študentmi vedené protesty zachvátili krajinu od nešťastia z 1. novembra 2024, ktoré sa podľa francúzskej tlačovej agentúry stala symbolom zakorenenej korupcie. Protestujúci spočiatku žiadali transparentné vyšetrovanie, následne požadovali aj predčasné voľby.

Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy. Protesty viedli k rezignácii niekoľko vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.

Študenti na sobotu, teda v deň prvého výročia tragédie, zvolali masové zhromaždenie, aby si uctili pamiatku obetí.

Tisíce ľudí sa vydali pešo z Belehradu na takmer 100 kilometrov dlhý pochod, či dokonca približne 340 kilometrov dlhú cestu z mesta Nový Pazar do Nového Sadu.

Národná železničná spoločnosť v piatok oznámila pozastavenie všetkých vlakových spojení v Srbsku. Tento krok zdôvodnila anonymným telefonátom o výbušninách vo vlakoch a na železničných tratiach. Opatrenie podľa AFP sťažilo prístup do Nového Sadu.

Tisíce obyvateľov Nového Sadu v piatok večer vyšli do ulíc, aby privítali prvých účastníkov pochodu, pričom mávali vlajkami a pískali. Srbská vláda vyhlásila na sobotu štátny smútok.
