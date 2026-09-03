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Do obehu sa dostávajú jednodolárové mince s podobizňou Trumpa
Prezidentská administratíva využila zákon z roku 2020 o redizajne zberateľských mincí v obehu.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Americká mincovňa v stredu oznámila, že do obehu boli uvedené jednodolárové mince s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa a dajú sa kúpiť na jej webovej stránke. Majú kontroverzný dizajn, pretože posledných sto rokov sa na amerických minciach nezobrazoval žijúci prezident. TASR o tom píše podľa televízie ABC.
Na lícnej strane jednodolárovky pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti je okrem nápisov 1776 ~ 2026, LIBERTY (Sloboda) a IN GOD WE TRUST (veríme v Boha) aj Trumpova podobizeň.
Prezidentská administratíva využila zákon z roku 2020 o redizajne zberateľských mincí v obehu. Ten splnomocňuje ministra financií dohliadať na razbu pamätných mincí pri príležitosti 250. výročia založenia USA. Síce zakazuje vyobrazenie akejkoľvek osoby na rubovej strane mince, ale nevzťahuje sa na lícnu stranu.
Naposledy (a zároveň jediný raz v histórii) sa žijúci prezident objavil na americkej minci pred sto rokmi, pri príležitosti 150. výročia vzniku USA. Na striebornej 50-centovej minci bola silueta Calvina Coolidgea za bustou prezidenta Georgea Washingtona. Mincovňa vyrobila milión kusov, no pre nízky záujem bolo 860.000 vrátených a roztavených.
Zákonnosť výroby mince so zobrazením Trumpa vyvolala pochybnosti, lebo minister financií Scott Bessent nepredložil jej návrh na posúdenie Poradnému výboru pre razbu mincí. Jedenásťčlenný orgán zriadený Kongresom má ministrovi radiť v otázkach ich dizajnu, ale údajne nevyužil ministerstvom ponúkané možnosti na posúdenie a minister preto rozhodol o dizajne sám.
V prípade dizajnu bankoviek a mincí platí federálny zákon pôvodne z roku 1886. Súčasné znenie ustanovenia 31 U.S.C. §5114(b) uvádza: Na amerických platidlách a cenných papieroch môže byť len portrét zosnulej osoby.
Americká mincovňa uviedla, že limit na nákup dvoch kusov na jednu domácnosť platí do 3. septembra do 14.00 h východného času (20.00 SELČ).
Na lícnej strane jednodolárovky pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti je okrem nápisov 1776 ~ 2026, LIBERTY (Sloboda) a IN GOD WE TRUST (veríme v Boha) aj Trumpova podobizeň.
Prezidentská administratíva využila zákon z roku 2020 o redizajne zberateľských mincí v obehu. Ten splnomocňuje ministra financií dohliadať na razbu pamätných mincí pri príležitosti 250. výročia založenia USA. Síce zakazuje vyobrazenie akejkoľvek osoby na rubovej strane mince, ale nevzťahuje sa na lícnu stranu.
Naposledy (a zároveň jediný raz v histórii) sa žijúci prezident objavil na americkej minci pred sto rokmi, pri príležitosti 150. výročia vzniku USA. Na striebornej 50-centovej minci bola silueta Calvina Coolidgea za bustou prezidenta Georgea Washingtona. Mincovňa vyrobila milión kusov, no pre nízky záujem bolo 860.000 vrátených a roztavených.
Zákonnosť výroby mince so zobrazením Trumpa vyvolala pochybnosti, lebo minister financií Scott Bessent nepredložil jej návrh na posúdenie Poradnému výboru pre razbu mincí. Jedenásťčlenný orgán zriadený Kongresom má ministrovi radiť v otázkach ich dizajnu, ale údajne nevyužil ministerstvom ponúkané možnosti na posúdenie a minister preto rozhodol o dizajne sám.
V prípade dizajnu bankoviek a mincí platí federálny zákon pôvodne z roku 1886. Súčasné znenie ustanovenia 31 U.S.C. §5114(b) uvádza: Na amerických platidlách a cenných papieroch môže byť len portrét zosnulej osoby.
Americká mincovňa uviedla, že limit na nákup dvoch kusov na jednu domácnosť platí do 3. septembra do 14.00 h východného času (20.00 SELČ).