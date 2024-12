Do obliehanej oblasti Sudánu prišiel prvý konvoj s pomocou

Káhira 28. decembra (TASR) – Civilistom v obliehanej oblasti južne od sudánskej metropoly Chartúm dopravil tento týždeň pomoc prvý humanitárny konvoj od začiatku vojny v krajine pred 20 mesiacmi. Oznámili to v piatok miestni dobrovoľníci, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Do oblasti dediny Džabal Awlijá dorazilo celkovo 28 nákladných vozidiel s potravinami a liekmi. Zabezpečili ich Svetový potravinový program (WFP), Lekári bez hraníc (MSF), organizácia Care a Detský fond OSN (UNICEF). Pokryť by mali naliehavé zdravotné a výživné potreby desaťtisícov ľudí.



Ide o jednu z mnohých oblastí Sudánu, v ktorých sú obyvatelia vystavení hladu po tom, ako do nich strany konfliktu zablokovali prístup. Vojna medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) vypukla v apríli 2023.



Zástupca UNICEF v Sudáne Sheldon Yett uviedol, že konvoj s pomocou sa podarilo do zmienenej oblasti dostať po troch mesiacoch rokovaní.



V piatich oblastiach Sudánu už panuje hladomor, vyplýva zo správy OSN z tohto týždňa. Podľa WFP podmienky hladomoru zrejme existujú v ďalších častiach krajiny, no je to nemožné potvrdiť bez spoľahlivých údajov.



V celom Sudáne čelí vysokej úrovni akútnej potravinovej neistoty viac ako 24,6 milióna ľudí, teda približne polovica obyvateľov krajiny. Obe strany konfliktu sú obviňované z toho, že používajú hlad ako zbraň proti civilistom. Vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a vyhnala z domovov vyše 12 miliónov ľudí, čím spôsobila jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete.