Do Odesy pricestovala šéfka francúzskej diplomacie Colonnová

Odesa 26. januára (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová vo štvrtok pricestovala do ukrajinskej Odesy na znak podpory Ukrajiny čeliacej ruskej invázii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Colonnová sa má v čiernomorskom prístavnom meste stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom. Diskutovať budú o "okamžitých a naliehavých potrebách v oblasti vojenského a civilného vybavenia", povedal nemenovaný diplomatický zdroj.



Po rozhodnutiach USA a Nemecka dodať Kyjevu moderné tanky sa špekuluje, či aj Francúzsko pošle svoje tanky Leclerc do boja proti ruským silám na Ukrajine.



"(Ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj zatiaľ nepovedal, či potrebuje tanky Leclerc," uviedol diplomatický zdroj.



Vo štvrtok ráno bol vyhlásený letecký poplach vo viacerých ukrajinských oblastiach. Úrady v Odeskej oblasti informovali, že ruské rakety zasiahli dve energetické zariadenia.



Kuleba na sociálnej sieti Twitter potvrdil, že terčom štvrtkového rozsiahleho ruského raketového útoku bola aj Odesa, kde došlo k masívnym výpadkom elektriny.



Podľa neho ide o reakciu ruského prezidenta Vladimira Putina na stredajšie zaradenie historického centra Odesy na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



Očakáva sa, že šéfka francúzskej diplomacie neskôr vo štvrtok navštívi energetické zariadenie zničené pri ruskom útoku a centrum pre utečencov z juhoukrajinského mesta Cherson.