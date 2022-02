Do OSN sa vracia slávna tapiséria

New York 7. februára (TASR) - Obrovská tapiséria predstavujúca Picassovu ikonickú "Guernicu" bola počas uplynulého vrátená na svoje pôvodné miesto v sídle Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku. Po približne roku ju tam vrátili majitelia z rodiny Rockefellerovcov, informovala agentúra AFP.



Diplomati vyjadrili úľavu nad návratom diela s dĺžkou 7,5-metra, ktoré od soboty opäť visí pred vstupom do Bezpečnostnej rady OSN v priestoroch, ktorými pravidelne prechádzajú prezidenti, premiéri či veľvyslanci krajín sveta.



Tapisériu obrazu Pabla Picassa, zachytávajúceho bombardovanie španielskeho mesta Guernica nacistickým Nemeckom a fašistickým Talianskom, dal v roku vyrobiť Nelson Rockefeller, niekdajší guvernér New Yorku a bývalý viceprezident USA.



V roku 1984 ju potom v rámci výpožičky ponúkol ako výzdobu do newyorského sídla OSN, kde má tapiséria slúžiť ako trvalá pripomienka hrôz vojny.



Začiatkom minulého roka si ju však nečakane od OSN vyžiadal späť Nelson Rockefeller junior, syn niekdajšieho viceprezidenta. OSN mu ju vrátila vo februári 2021 a plocha na stene pred Bezpečnostnou radou bola odvtedy až do minulej soboty prázdna.



Nelson Rockefeller jr. v rozhovore pre denník The New York Times v sobotu uviedol, že "tapiséria si vyžaduje (pravidelné) čistenie a konzerváciu". Na základe podmienok výpožičky si rodina môže dielo od OSN kedykoľvek vyžiadať a vystavovať ho v USA aj v zahraničí až šesť mesiacov.