Do otvoreného vesmíru vystúpili prvýkrát neprofesionálni astronauti

Vesmír 12. septembra (TASR) - Viac ako 1,2 milióna používateľov sociálnej siete X sa vo štvrtok pripojilo k sledovaniu vôbec prvého výstupu neprofesionálnych astronautov do voľného kozmického priestoru, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na spoločnosť SpaceX.



Prvý takýto výstup uskutočnil Jared Isaacman. Po ňom prišla na rad Sarah Gillisová, ktorí sú členmi misie SpaceX Polaris Dawn.



Ďalší dvaja členovia misie, pilot Scott Poteet a spolupracovníčka SpaceX Anna Menonová, zostali na palube kapsuly Dragon, aby sa zabezpečilo, že všetko pôjde podľa plánu.



Keďže loď nie je vybavená vzduchovou komorou, po otvorení prielezu bola vákuu vystavená celá posádka.



Cieľom operácie je okrem iného aj otestovať úplne prvé obleky od firmy Elona Muska určené do vesmírneho vákua. Skafandre sú biele a futuristického vzhľadu. S loďou sú spojené káblami, ktoré astronautom dodávajú kyslík. Na pohyb mimo lode astronauti používajú zaradenie Skywalker, ktoré je umiestnené na prednej strane kapsuly a pozostáva z tyčí, ktorých sa pridržiavajú.



Podľa plánov mal výstup do otvoreného vesmíru trvať približne dve hodiny - čo je oveľa menej ako výstupy kozmonautov a astronautov z ISS, počas ktorých plnia aj technicky náročné úlohy.



Isaacman (41), ktorý je zakladateľom elektronickej platobnej spoločnosti Shift4, celú misiu Polaris financuje - ako to urobil aj pri svojom lete Inspiration4 so SpaceX v roku 2021. Výšku nákladov na Polaris odmietol prezradiť, ale pravdepodobne ide o stovky miliónov dolárov.



Posádka zložená z miliardára Jareda Isaacmana, vojenského stíhacieho pilota vo výslužbe Scotta Poteeta a dvoch zamestnancov spoločnosti SpaceX, odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride v utorok o 05.23 h miestneho času (11.23 h SELČ). Do beztiažového stavu posádka vstúpila približne 14 minút po štarte.



Počas stredy loď šesťkrát obletela Zem, pričom sa od nej vzdialila na 1400 kilometrov, čo je najväčšia vzdialenosť, akú človek prekonal vo vesmíre od poslednej americkej misie Apollo v roku 1972. Pre porovnanie, Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) sa nachádza vo výške od 370 do 460 kilometrov.



Posádka v stredu strávila niekoľko hodín testovaním pohyblivosti skafandra, kontrolou polôh v mikrogravitácii, ako aj prípravou kabíny na fungovanie vo vákuu a na výstup astronautov.



V minulosti vykonávali výstupy do vesmíru iba profesionálni astronauti, ktorí prešli niekoľkoročným výcvikom. Posádka Polarisu strávila dva a pol roka tréningom pomocou simulácií a "zážitkového učenia" v drsnom prostredí.