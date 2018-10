Do Paríža na oslavy konca prvej svetovej vojny príde aj Porošenko

Do Paríža sa chystajú aj prezidenti Ruska a USA - Vladimir Putin a Donald Trump. Kremeľ 23. októbra potvrdil, že Putin a Trump absolvujú bilaterálne stretnutie po skončení osláv.

Kyjev 31. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko sa zúčastni 11. novembra v Paríži na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Podľa agentúry Ukrinform to v utorok na schôdzke s ukrajinským vicepremiérom Hennadijom Zubkom potvrdil tajomník francúzskeho ministra zahraničných vecí Jean-Baptiste Lemoyne.



"Prezident Porošenko navštívi 11. novembra Paríž v reakcii na pozvanie od jeho francúzskeho partnera, aby sa zúčastnil na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Je pre nás veľkou cťou hostiť prezidenta pri tejto príležitosti," uviedol Lemoyne.



Do Paríža sa chystajú aj prezidenti Ruska a USA - Vladimir Putin a Donald Trump. Kremeľ 23. októbra potvrdil, že Putin a Trump "absolvujú bilaterálne stretnutie" po skončení osláv. Obaja prezidenti sa naposledy stretli 16. júla vo fínskej metropole Helsinki.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov koncom augusta oznámil, že Francúzsko pozvalo Putina na oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Zdroj z administratívy francúzskeho prezidenta vtedy pre TASS povedal, že Putina pozvali do Paríža spolu s lídrami ďalších 80 štátov.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa už skôr vyjadril, že na oslavy stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny plánuje pozvať lídrov krajín, ktoré boli do tohto konfliktu zapojené. Hlavy štátov a vlád a predstavitelia medzinárodných organizácií by mali pri tejto príležitosti prediskutovať iniciatívy zamerané na uvoľnenie globálneho napätia.