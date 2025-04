Do Paríža pricestovala aj ukrajinská delegácia

Paríž 17. apríla (TASR) - Vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia sa vo štvrtok v Paríži stretnú s delegáciami európskych štátov a USA, informoval o tom šéf kancelárie Volodymyra Zelenského. Do francúzskej metropoly vo štvrtok pricestuje aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a Reuters.



"Práve som pristál v Paríži. Prileteli sme spolu s ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a ministrom obrany Rustemom Umerovom," napísal Andrij Jermak na sociálnej sieti X. Ozrejmil, že sa plánujú stretnúť so zástupcami Francúzska, Nemecka, Británie a Spojených štátov.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok prijme s Rubia a Witkoffa a budú rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Šéf americkej diplomacie sa stretne aj so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Noelom Barrotom. Diskutovať budú o vojne na Ukrajine, situácii na Blízkom východe a rokovaniach o iránskom jadrovom programe, uviedol v stredu francúzsky diplomatický zdroj agentúry Reuters.



Francúzsky minister obrany Sebastien Lecornu vo štvrtok odcestuje do Washingtonu, kde sa stretne so svojím náprotivkom Petom Hegsethom, ako aj s Trumpovým vyslancom pre Ukrajinu Keithom Kelloggom a riaditeľkou amerických spravodajských služieb Tulsi Gabbardovou.