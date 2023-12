Do Pásma Gazy doručili humanitárne dodávky, ktoré v piatok nepustili

Rafah/Gaza 2. decembra (TASR) - Do palestínskeho Pásma Gazy doručili v sobotu zúfalo potrebné dodávky humanitárnej pomoci, teda deň po tom, čo boli zastavené, oznámil palestínsky Červený polmesiac. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Táto palestínska humanitárna organizácia uviedla, že jej tímy dostali 50 kamiónov s humanitárnou pomocou, ktoré prišli cez egyptský hraničný priechod Rafah.



"Kamióny priviezli potraviny, vodu, zdravotnícke potreby a lieky a ďalšie humanitárne zásoby," uviedol Červený polmesiac v online oznámení.



V piatok ráno o 06.00 h SEČ vypršalo sedemdňové prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy.



Krátko nato Izrael informoval, že obnovil bojové operácie v palestínskej enkláve, a obvinil Hamas z porušenia podmienok dohody o prímerí.



Palestínsky Červený polmesiac neskôr v piatok oznámil, že Izrael zabránil vstupu humanitárnej pomoci cez Rafah do husto obývaného Pásma Gazy. Rafah je pritom jediný hraničný priechod do tejto palestínskej enklávy, ktorý nie je pod kontrolou Izraela.