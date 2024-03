Do Pásma Gazy priplávala loď s humanitárnou pomocou

Tel Aviv 16. marca (TASR) - Loď Open Arms vezúca približne 200 ton humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy v piatok priplávala na pobrežie tohto palestínskeho územia. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Plavidlo, ktoré vyplávalo v utorok z cyperského prístavu Larnaka, prevážalo potraviny, pitnú vodu a lieky. Humanitárnu pomoc prepravili z lode na pobrežie pomocou člnov. Následne ju preložili do nákladných áut, ktoré putovali ďalej do severnej časti Gazy. Izraelská strana mala možnosť skontrolovať náklad ešte na Cypre.



Išlo o prvú plavbu v rámci nového humanitárneho koridoru z Cypru do Pásma Gazy, otvorenie ktorého minulý týždeň avizovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a cyperský prezident Nikos Christodulidis.



Prístup do prístavov na pobreží Pásma Gazy nie je pre veľké lode možný a preto spočiatku nebolo jasné, ako tam loď Open Arms patriaca rovnomennej španielskej humanitárnej organizácii pristane a ako sa ľudia dostanú k dodávkam pomoci. Armáda USA spolu s ďalšími krajinami chce na pobreží tejto enklávy zriadiť dočasný prístav, kde budú môcť pristáť aj lode s humanitárnou pomocou. Výstavba prístavu má trvať dva mesiace.



Humanitárna kríza v Pásme Gazy, kde izraelská armáda vedie ofenzívu voči militantom z Hamasu, sa v posledných týždňoch vystupňovala a civilné palestínske obyvateľstvo čelí nedostatku potravín a ďalších základných potrieb.