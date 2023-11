Do pásma Gazy prišlo v utorok okolo 59 kamiónov s humanitárnou pomocou

Káhira/Gaza 31. októbra (TASR) - Do pásma Gazy prišlo v utorok približne 59 kamiónov s humanitárnou pomocou, oznámil Palestínsky Červený polmesiac. Pomoc prúdila z Egypta cez hraničný priechod Rafah. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Štyri kamióny so zásobami v tomto konvoji zaobstaral Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), zvyšok priviezol Egyptský Červený polmesiac, ktorý je aj zodpovedný za doručenie celej pomoci. Červený polmesiac získal naliehavé potreby pre Gazanov od rôznych egyptských organizácií, ako aj od zahraničných krajín.



Tento posledný konvoj doviezol potraviny, vodu a zdravotnícke potreby. Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas tak celkovo do pásma Gazy vstúpilo 217 kamiónov.



Pred začiatkom vojny však do palestínskej enklávy prichádzalo denne priemerne 500 kamiónov s humanitárnou pomocou.