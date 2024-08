Tel Aviv/Gaza 26. augusta (TASR) – Do Pásma Gazy priviezli vakcíny proti detskej obrne pre viac ako milión ľudí po varovaniach, že tam v čase ozbrojeného konfliktu hrozí epidémia tohto ochorenia. Oznámila to v nedeľu izraelská armáda, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Očkovacie látky pre 1,25 milióna ľudí prepravili do Gazy cez hraničný priechod Kerem Šalom. "V nadchádzajúcich dňoch medzinárodné a miestne zdravotnícke tímy zaočkujú na rôznych miestach v Pásme Gazy deti, ktoré dosiaľ neboli zaočkované proti detskej obrne," uvádza sa v oznámení.



Vojna v Pásme Gazy trvá už takmer 11 mesiacov. Predstavitelia OSN nedávno vyzvali na týždňové prímerie v tejto pobrežnej palestínskej enkláve s cieľom spustiť rozsiahle očkovanie 640.000 detí.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva 16. augusta oznámilo, že v Gaze zaznamenali prvý potvrdený prípad detskej obrny po 25 rokoch. Desaťmesačné dieťa z mesta Dajr al-Bala vykazuje známky ochrnutia ľavej nohy, no je v stabilnom stave, vyplýva zo správy DPA. Zdravotnícki odborníci varujú, že k rýchlemu rozšíreniu choroby by mohli prispieť veľmi zlé hygienické podmienky v Pásme Gazy.



Miera zaočkovania novorodencov v Pásme Gazy výrazne klesla po začiatku izraelskej ofenzívy. Zúriace boje zamedzili väčšine detí prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred konfliktom bolo zaočkovaných 99 percent detí, v júli tohto roka už len 86 percent, napísal pre denník The Guardian generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.