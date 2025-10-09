< sekcia Zahraničie
Do Pásma Gazy smeruje cez Rafah 153 kamiónov s humanitárnou pomocou
Trump v noci na štvrtok oznámil, že Izrael a Hamas sa dohodli na prvej fáze dohody o Pásme Gazy, ktorá zahŕňa výmenu rukojemníkov a palestínskych väzňov.
Káhira 9. októbra (TASR) - Po oznámení o dohode o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas smeruje do Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah 153 kamiónov s humanitárnou pomocou. Uviedli to vo štvrtok popoludní zdroje z egyptského Červeného polmesiaca citované agentúrou AFP, píše TASR.
Medzi desiatkami nákladných vozidiel, ktoré prešli cez obchvat pri hraničnom priechode Rafah medzi Egyptom a Gazou a smerovali k hraničnému priechodu Kerem Šalom, je 80 kamiónov, ktoré poskytla OSN, 21 Katar a 17 egyptský Červený polmesiac, ozrejmili zdroje.
Stanica CBS upozornila, že americký prezident Donald Trump ani izraelskí predstavitelia neuviedli, kedy Izrael zmierni alebo úplne zruší obmedzenia pre prísun pomoci do Pásma Gazy ako súčasť budúcej mierovej dohody s Hamasom.
Medzitým turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že je veľmi dôležité, aby sa do palestínskej enklávy čo najskôr dostala potrebná všestranná humanitárna pomoc, aby došlo k výmene rukojemníkov a väzňov a aby Izrael okamžite zastavil svoje útoky.
Trump v noci na štvrtok oznámil, že Izrael a Hamas sa dohodli na prvej fáze dohody o Pásme Gazy, ktorá zahŕňa výmenu rukojemníkov a palestínskych väzňov, pričom k výmene by malo dôjsť do 72 hodín od jej implementácie, ako aj zastavenie bojov.
Egyptská televízia Al-Káhira uviedla, že prímerie začalo platiť o 11.00 h SELČ. Ide však o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte pred tým, než oficiálne podpíšu príslušné dokumenty. Televízia s odvolaním sa na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tiež informovala, že Izrael už prestal s útočnými operáciami v Gaze. Web stanice BBC však uviedol, že izraelská armáda s údermi pokračovala.
Dohoda bola podľa AFP podpísaná vo štvrtok v Egypte, kde sa v posledných dňoch medzi Izraelom a Hamasom uskutočnili nepriame rokovania, na ktoré vyslalo svoj tím aj Turecko. Erdogan podľa svojich slov dúfa, že Ankara sa pripojí k pracovnej skupine, ktorá bude monitorovať implementáciu dohody na mieste v Pásme Gazy. Rovnako prisľúbil pomoc Turecka pri obnove vojnou zničeného palestínskeho územia.
