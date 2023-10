Do pásma Gazy v nedeľu vstúpilo 33 kamiónov s humanitárnou pomocou

Gaza 30. októbra (TASR) - Konvoj 33 kamiónov s humanitárnou pomocou vstúpil v nedeľu do pásma Gazy. Oznámil to v noci na pondelok Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). TASR prevzala správu z agentúry AFP.



OCHA uviedol, že ide o "najväčšiu dodávku humanitárnej pomoci od 21. októbra", keď boli obnovené zásielky pomoci z Egypta do pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah. Spresnil, že odvtedy do Gazy vstúpilo celkovo 117 kamiónov s pomocou.



Civilisti v pásme Gazy čelia kritickému nedostatku potravín, vody, liekov a paliva od útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, na ktorý izraelská armáda reagovala odvetnými náletmi a blokádou tejto palestínskej enklávy.



Pred vypuknutím konfliktu medzi Izraelom a Hamasom prichádzalo do Gazy každý deň približne 500 kamiónov s humanitárnou pomocou, píše AFP.



OCHA privítal najnovšie zásielky pomoci do pásma Gazy, no zdôraznil, že "je potrebný oveľa väčší objem pomoci na pravidelnej báze, aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu zúfalej humanitárnej situácie vrátane občianskych nepokojov". Dodal, že naliehavé sú dodávky paliva potrebné najmä na prevádzku zdravotníckych zariadení.



Izrael nesúhlasí s dodávkami paliva do pásma Gazy pre obavy, že by ho Hamas využil na výrobu výbušnín a zbraní.



Predstaviteľ americkej vlády, ktorý si želal ostať v anonymite, pre AFP povedal, že Izrael súhlasí, aby do Gazy denne vstupovalo 100 kamiónov s pomocou.