Do pásma Gazy vstúpil cez priechod Rafah tretí humanitárny konvoj

Rafah 23. októbra (TASR) - Konvoj s humanitárnou pomocou vstúpil v pondelok do pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah, uviedli reportéri agentúry AFP na egyptskej i palestínskej strane, informuje TASR.



Ide o tretí humanitárny konvoj, ktorý vstúpil do Gazy z Egypta od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zo 7. októbra.



Cez zmienený hraničný priechod prešli v pondelok desiatky vozidiel, ktoré sa tak pridali k predchádzajúcemu počtu 34 nákladných áut, ktoré do tejto palestínskej enklávy vstúpili v priebehu soboty a nedele, vyplýva z vyjadrenia predstaviteľov egyptského Červeného kríža.



Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) je na naplnenie základných potrieb pre 2,4 milióna obyvateľov Gazy potrebných najmenej 100 nákladných vozidiel naložených humanitárnou pomocou denne v čase pokračujúcich bojov vyvolaných bezprecedentným útokom Hamasu na územie Izraela.



Rafah je jediným hraničným priechodom do Gazy, ktorý nekontroluje Izrael. V piatok sa začalo s jeho opravou, pretože po izraelskom bombardovaní bol poškodený tamojší terminál.