Do Pásma Gazy vstúpili cisterny s palivom a skvapalneným plynom

Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Štyri cisterny s palivom a štyri cisterny so skvapalneným ropným plynom vstúpili v piatok do Pásma Gazy, oznámil Izrael. Piatok je pritom prvým dňom dohodnutého štvordňového prímeria, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Izrael súhlasil, aby do obliehaného Pásma Gazy počas prímeria každý deň priviezli 130.000 litrov paliva na humanitárne účely. Ide o zhruba dvojnásobok doteraz povoleného množstva, no stále je to málo na naplnenie tamojších denných potrieb. Podľa odhadov totiž potrebujú v tejto enkláve denne až jeden milión litrov paliva.



Bezprostredne nebolo jasné, či prišlo v piatok do Pásma Gazy dosť paliva na naplnenie nového stanovené množstva určeného v dohode o prímerí. Prechod cisterien s palivom do Gazy v piatok oznámil izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na (palestínskych) územiach (COGAT).



Vojna Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy trvá už sedem týždňov. Počas tohto obdobia Izrael po väčšinu času nedovolil dodávanie paliva do Gazy z obáv, že by ho Hamas použil na vojenské účely. Proti týmto tvrdeniam sa však postavili humanitárne organizácie OSN, podľa ktorých podliehajú dodávky paliva prísnemu dohľadu a sú naliehavo potrebné na odvrátenie humanitárnej katastrofy.



Dohoda o štvordňovom prímerí medzi Izraelom a Hamasom nadobudla platnosť v piatok o 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ). Prímerie sprostredkoval Katar a ide o prvé zastavenie bojov po takmer siedmich týždňoch vojny vyvolanej útokom hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Súčasnou dohody je aj prepúšťanie rukojemníkov zadržiavaných militantmi v Pásme Gazy ako aj prepúšťanie palestínskych väzňov.