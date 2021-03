Do platnosti vstúpili sankcie EÚ uvalené na Rusko v kauze Navaľnyj

Brusel 2. marca (TASR) - Do platnosti vstúpili nové sankcie Európskej únie proti vysokopostaveným ruským predstaviteľom v oblasti súdnictva a práva v súvislosti so zadržaním a následným uväznením kritika Kremľa Alexeja Navaľného. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje.



Európska únia v pondelok schválila zavedenie sankcií voči štyrom vysokopostaveným ruským činiteľom - krátko na to, ako ľudskoprávni experti OSN vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie otrávenia Alexeja Navaľného a na jeho okamžité prepustenie z väzenia.



Sankcie EÚ sa majú podľa predchádzajúcich informácií vzťahovať na šéfa ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Alexandra Kalašnikova, šéfa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandra Bastrykina, generálneho prokurátora Igora Krasnova a veliteľa ruskej Národnej gardy Viktora Zolotova.



Zmienená štvorica bude mať zákaz cestovať do krajín EÚ a všetok majetok týchto osôb v EÚ bude zmrazený. Ide o prvé osoby, pre ktoré bude platiť nový sankčný režim v súvislosti s porušovaním ľudských práv, ktorý EÚ zaviedla vlani v decembri.



Uvalenie sankcií na Rusko v súvislosti s otrávením a uväznením Navaľného pripravuje aj administratíva amerického prezidenta Joea Bidena. Podľa zdrojov z prostredia americkej vlády sa Spojené štáty spolu s Európskou úniou dohodnú na obsahu avizovaných sankcií, ako aj na ich presnom načasovaní.



Kritika Kremľa a bojovníka proti korupcii Navaľného (44) zadržali 17. januára okamžite po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Následne ho vo februári odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher, v ktorej mu súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia. Po skrátení trestu o čas strávený vo väzbe bude Navaľnyj vo väzení dva roky a šesť mesiacov.