Do platnosti vstupuje revidované nariadenie o ortuti

Brusel 30. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že do do platnosti vstúpili prísnejšie revidované pravidlá na ochranu ľudí a planéty pred toxickou ortuťou. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Revidované nariadenie o ortuti zakazuje posledné možné použitie ortuti v členských krajinách EÚ a prispieva k cieľu nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok.



Podľa tlačovej správy EK uvedené nariadenie predstavuje prielom v oblasti ochrany ľudského zdravia s jasnými environmentálnymi výhodami.



Nové pravidlá zakazujú napríklad používanie a vývoz zubného amalgámu od 1. januára 2025. Členské štáty, ktoré potrebujú viac času na prispôsobenie svojich národných systémov zdravotnej starostlivosti tomuto nariadeniu, dostanú obmedzenú a dočasnú výnimku na používanie, výrobu a dovoz zubného amalgámu - do 30. júna 2026.



Cieľom je, aby materiály používané na zubné výplne boli bez ortuti, s výnimkou špecifických medicínskych potrieb a najmä vtedy, keď to bude lekár považovať za nevyhnutné.



Podľa revidovaného nariadenia budú musieť členské štáty zastaviť aj výrobu, dovoz a vývoz určitých kategórií lámp obsahujúcich ortuť - k 31. decembru 2025 alebo do 31. decembra 2026 v závislosti od kategórie žiaroviek.



Žiarovky budú nahradené alternatívami, ako sú LED lampy, ktoré sú menej toxické a energeticky účinnejšie.



Nariadenie je od 30. júla priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Únie.



Komisia do 31. decembra 2025 zverejní aj usmernenia o technológiách znižovania emisií ortuti v krematóriách.



Exekutíva EÚ v tejto súvislosti pripomenula, že ortuť je veľmi toxická látka, ktorá sa používa v priemyselných procesoch a rôznych výrobkoch. Vystavenie vysokým hladinám ortuti môže byť mimoriadne škodlivé pre ľudské zdravie a pre životné prostredie.