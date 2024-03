Do platnosti vstupujú sankcie zamerané na neopracované ruské diamanty

Brusel 1. marca (TASR) - Belgické ministerstvo zahraničných vecí v piatok pripomenulo, že od 1. marca vstupujú do platnosti obmedzenia nepriameho dovozu týkajúce sa ruských diamantov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Belgicko, ktoré je momentálne predsedníckou krajinou v Rade EÚ, uviedlo, že bol urobený dôležitý krok v implementácii sankcií voči ruským diamantom, na ktorých sa dohodli krajiny skupiny G7 v dôsledku vojny Ruska proti Ukrajine.



Ministerstvo spresnilo, že Rusko je podľa objemu najväčším svetovým producentom surových diamantov, pričom veľká časť príjmov z tohto sektora sa podieľa na financovaní vojny proti Ukrajine. Antverpy sú popredným svetovým obchodným centrom pre neopracované diamanty, čo dáva Belgicku osobitnú zodpovednosť za zníženie ruských príjmov z diamantov.



Belgicko už od roku 2022 pracuje na inovatívnom mechanizme sankcií, ktorý čo najviac zmierňuje riziko ich obchádzania cez tretie krajiny. S týmto cieľom sa skupina G7 (Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, USA a EÚ) vlani v decembri rozhodla zaviesť komplexný režim sankcií založený na technologickej sledovateľnosti. EÚ prijala tieto pravidlá 18. decembra a Belgicku bola pridelená vedúca úloha pri ich vykonávaní.



Od 1. januára 2024 platia dovozné obmedzenia pre nepriemyselné diamanty akejkoľvek veľkosti ťažené, spracované alebo vyrobené v Rusku, pri priamom dovoze alebo cez tretie krajiny. Od začiatku roka Rusko nemôže vyvážať diamanty priamo ani nepriamo do krajín G7 a EÚ, čo je trh, ktorý spolu predstavuje takmer 70 percent celosvetovej spotreby. Tento krok však nezahŕňal neopracované diamanty, ktoré opracovali v tretej krajine na brúsené drahokamy.



To sa mení od 1. marca. Do platnosti vstupujú aj obmedzenia nepriameho dovozu, čo znamená, že bude zavedený postupný zákaz dovozu ruských diamantov z tretích krajín. Odteraz majú všetky neopracované alebo leštené ruské diamanty od jedného karátu, spracované v tretích krajinách, zakázaný vstup na trhy G7 a EÚ.



Zatiaľ čo dovozcovia budú musieť počas prechodného obdobia šiestich mesiacov preukázať listinami neruský pôvod diamantov, dodržiavanie zákazu nepriameho dovozu sa bude monitorovať prostredníctvom overovacieho a certifikačného systému založeného na spoľahlivých technológiách vysledovateľnosti. To umožní digitálne sledovať diamanty od vyťaženia z bane po zakúpený prsteň.



Belgicko od 1. marca v úzkej konzultácii s G7 a Európskou komisiou začalo postupne zavádzať kontrolný systém založený na technologickej sledovateľnosti. Systém bude plne funkčný do 1. septembra.