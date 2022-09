Rad na rozlúčku s kráľovnou dosiahol osem kilometrov, vstup zatvorili

Londýn 16. septembra (TASR) - Britská vláda v piatok oznámila, že na najmenej šesť hodín pozastavuje možnosť postaviť sa do radu ľudí čakajúcich na to, aby mohli vzdať poslednú úctu zosnulej kráľovnej Alžbete II. Dôvodom je dosiahnutie kapacít. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Telo Alžbety II. je do pondelkového pohrebu vystavené vo Westminsterskej sále, najstaršej časti sídla britského parlamentu.



Vláda uviedla, že rad čakajúcich v oblasti Southwarkského parku pozdĺž rieky Temža v juhovýchodnom Londýne dosiahol osem kilometrov a na mieste sú desiatky tisíc ľudí. Doba čakania sa odhaduje aktuálne na 14 hodín. Ľuďom odporučili, aby aspoň do 16.00 h (17.00 h SELČ) neprichádzali.



"Southwarkský park dosiahol svoje kapacity. Vstup bude pozastavený na šesť hodín. Ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti. Prosím, nepokúšajte sa postaviť do radu, až kým sa znova neotvorí," uviedlo vo vyhlásení na Twitteri ministerstvo pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport.0



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku. Na tróne bola 70 rokov. V piatok večer sa uskutoční vigília pri Alžbetinej rakve za účasti jej štyroch detí vrátane nového kráľa Karola III.



Dvere Westminsterskej sály zatvoria v pondelok ráno o 06.30 h miestneho času (07.30 h SELČ). O štyri hodiny neskôr prepravia rakvu na delovej lafete v sprievode členov kráľovskej rodiny do Westminsterského opátstva. Štátny pohreb sa tam začne o 11.00 h (12.00 h SELČ) a skončí sa dvoma minútami ticha.



Alžbetinu rakvu po omši prevezú v sprievode za zvuku zvona Big Ben k Wellingtonovmu víťaznému oblúku, kde ju premiestnia do štátneho pohrebného voza. Ten ju dopraví na Windsorský hrad západne od Londýna, kde sa o 16.00 h (17.00 h SELČ) za účasti okolo 800 ľudí uskutočnia v Kaplnke sv. Juraja pohrebné obrady. Nasledovať bude súkromný pohreb vo windsorskej Pamätnej kaplnke kráľa Juraja VI., kde Alžbetu II. pochovajú po boku jej manžela princa Philipa.