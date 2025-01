Do Poľska doleteli Nóri na 4 stíhačkách F-35, budú strážiť Rzeszów

Varšava 9. januára (TASR) - Štyri nórske stíhačky F-35 v stredu pristáli na leteckej základni v poľskej Poznani, oznámil poľský generálny štáb a ministerstvo obrany. Stíhačky budú chrániť logistické centrum na letisku Rzeszów, ktoré leží približne 100 kilometrov od poľských hraníc s Ukrajinou a distribuuje sa odtiaľ medzinárodná pomoc pre Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Tieto lietadlá budú pripravené podporiť Severoatlantickú alianciu ako súčasť príspevku Nórska do integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO," uviedol poľský generálny štáb na sieti X.



Nórske ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že okrem stíhačiek a systémov protivzdušnej obrany do Poľska vyšle približne 100 svojich vojakov, ktorí pomôžu zaistiť bezpečnosť prepravy tovaru na Ukrajinu.



Nórska misia v Poľsku potrvá do Veľkej noci, píše PAP a dodáva, že pri poskytovaní vzdušnej ochrany Poľsku sa striedajú rôzni spojenci z NATO. Nemecko v novembri oznámilo, že v januári opäť dočasne presunie svoj systém protivzdušnej obrany do Poľska.



Poľsko je podľa agentúry DPA významným politickým a vojenským spojencom Ukrajiny, ktorá sa už takmer tri roky bráni ruskej vojenskej invázii. Slúži ako kľúčový logistický uzol pre dodávky západnej vojenskej pomoci pre Kyjev. Ústredným bodom tejto logistiky je letisko Rzeszów.