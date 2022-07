Varšava 7. júla (TASR) - Do Poľska dorazil britský systém protilietadlovej obrany Sky Sabre. Oznámil to v stredu večer poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, ktorého citovala agentúra PAP.



Systém bude fungovať pod britským velením, primárne však bude slúžiť na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru.



"Je to výsledok našich pevných vzťahov s Veľkou Britániou a dôkaz (nášho) spoločného úsilia o bezpečnosť východného krídla (NATO)," napísal Blaszczak na Twitteri na margo zásielky.



Doručenie a nasadenie tohto systému spoločne s vyslaním 100 ďalších vojakov – členov jeho obslužného personálu – oznámil ešte v marci počas svojej návštevy vo Varšave britský minister obrany Ben Wallace. Sky Sabre je protilietadlový raketový systém stredného doletu, ktorý britská armáda využíva od vlaňajšieho decembra, uvádza PAP.



Wallace po marcových rozhovoroch s Blaszczakom povedal, že tento systém je schopný zasiahnuť cieľ veľkosti tenisovej loptičky letiacej rýchlosťou zvuku.



Blaszczak v stredu tiež oznámil, že tento týždeň do Poľska dorazí aj niekoľko britských tankov Challenger, ktoré tam poskytnú podporu britským vojakom. Británia už vo februári vyslala do Poľska 350 vojakov, ktorí sa pridali k 100 vojakom dovtedy pôsobiacim pri hraniciach s Bieloruskom.



Wallace ohlásil kroky na posilnenie ochrany poľského vzdušného priestoru pred ruskou agresiou krátko po tom, čo ruské rakety zasiahli v marci vojenskú základňu Javoriv nachádzajúcu sa neďaleko poľských hraníc, ktorá sa bežne využíva na výcvik a spoločné cvičenia ukrajinskej armády a jej partnerov z NATO. Pri tomto útoku prišlo o život najmenej 35 ľudí a viac ako 130 ďalších utrpelo zranenia.