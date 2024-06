Do Poľska dorazili všetky objednané americké tanky M1A1 Abrams

Varšava 27. júna (TASR) — Do Poľska bolo dodaných všetkých 116 tankov M1A1 Abrams, ktoré krajina kúpila od USA. Posledná tranža zahŕňala dodávku 47 tankov a 26 servisných vozidiel. Na sieti X to oznámila vo štvrtok agentúra ministerstva obrany, ktorá má na starosti nákupy zraní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Tanky predtým používala americká námorná pechota a pred dodaním do Poľska prešli dôkladnou renováciou a vynulovaním najazdených kilometrov.



Tanky M1A1 Abrams prišli do Poľska v štyroch várkach. Prvé dve dorazili vlani 28. júna a 21. novembra, zvyšné dve 6. januára a 26. júna tohto roka.



Zmluva o nákupe 116 tankov M1A1 bola podpísaná v januári 2023. Celková hodnota kontraktu predstavuje 1,4 miliardy dolárov, pričom približne 200 miliónov dolárov hradili USA v rámci vojenskej pomoci súvisiacej s konfliktom na Ukrajine.



Zmluva zahŕňa aj dodávku 12 vozidiel technickej podpory, osem ženijných mostov, šesť veliteľských vozidiel, 26 servisných vozidiel na podvozku Humvee, ako aj výcvikovú a logistickú podporu.



Nákup tankov M1A1 Abrams bolo zdôvodnený potrebou obnovenia bojaschopnosti poľských obrnených a mechanizovaných brigád po presune poľských tankov na Ukrajinu, ako aj zlepšením spôsobilostí poľských ozbrojených síl, ktoré prechádzajú procesom prezbrojovania.



Poľská armáda si navyše objednala aj 250 tankov Abrams vo verzii M1A2, ktoré by mala dostať v rokoch 2025 a 2026.