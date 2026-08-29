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Do Poľska dorazilo ďalších päť stíhačiek F-35
Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur).
Autor TASR
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Varšava 29. augusta (TASR) – Do Poľska v piatok popoludní priletelo ďalších päť stíhacích lietadiel F-35 na leteckú základňu v Lasku neďaleko mesta Lodž. Poľsko tak má k dispozícii už osem viacúčelových bojových lietadiel piatej generácie, informuje o tom TASR podľa agentúry PAP.
Prvé tri stíhačky F-35 od amerického zbrojárskeho koncernu Lockheed Martin dorazili na 32. taktickú leteckú základňu v Lasku koncom mája. V poľských ozbrojených silách dostali oficiálne označenie „Husarz“ (husár), ktoré odkazuje na poľské jazdectvo.
Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur). Ide druhý najväčší nákup vojenskej techniky v histórii krajiny.
Prvá zo stíhačiek určených pre poľské letectvo opustila výrobnú linku v novembri 2024, pričom Poľsko by malo mať obidve kompletné letky k dispozícii do roku 2029. Do konca tohto roka by malo prísť celkovo 14 lietadiel a ďalších 12 sa očakáva v priebehu roka 2027.
Prvé tri stíhačky F-35 od amerického zbrojárskeho koncernu Lockheed Martin dorazili na 32. taktickú leteckú základňu v Lasku koncom mája. V poľských ozbrojených silách dostali oficiálne označenie „Husarz“ (husár), ktoré odkazuje na poľské jazdectvo.
Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur). Ide druhý najväčší nákup vojenskej techniky v histórii krajiny.
Prvá zo stíhačiek určených pre poľské letectvo opustila výrobnú linku v novembri 2024, pričom Poľsko by malo mať obidve kompletné letky k dispozícii do roku 2029. Do konca tohto roka by malo prísť celkovo 14 lietadiel a ďalších 12 sa očakáva v priebehu roka 2027.