Do Poľska podľa Morawieckeho už prišlo približne 300.000 Ukrajincov

Varšava 28. februára (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok povedal, že do Poľska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára) prišlo už približne 300.000 Ukrajincov a mnohí ďalší sa pokúšajú dostať k hraniciam. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"Ruský útok na Ukrajinu spôsobil humanitárnu krízu; ruská armáda začala útočiť na civilné miesta," povedal poľský premiér na pondelňajšom stretnutí veľvyslancov členských krajín EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Toto je podľa jeho slov jedna z príčin nárastu počtu utečencov, ktorí prichádzajú na ukrajinsko-poľské hranice.



"Do Poľska každý deň prichádza približne 100.000 utečencov z Ukrajiny," povedal Morawiecki.



Poľská pohraničná stráž v pondelok hlásila, že v nedeľu na územie Poľska prišlo takmer 100.000 Ukrajincov a ďalších 28.000 prišlo do 7.00 h SEČ miestneho času v pondelok, píše PAP.



"Poľsko ponúkne pomoc všetkým, ktorí utrpeli ujmu, predovšetkým ženám a deťom i všetkým ľuďom, ktorí trpia konfliktom na Ukrajine," povedal Morawiecki.