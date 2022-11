Do Poľska pricestovali ukrajinskí experti, v rámci vyšetrovania rakety

Varšava/Kyjev 17. novembra (TASR) - Do Poľska pricestovali ukrajinskí experti, ktorí sa budú spolupodieľať na vyšetrovaní okolností utorkového dopadu rakety na poľskom území. Informovalo o tom vo štvrtok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AFP.



Najmenej jedna raketa zasiahla v utorok večer poľskú dedinu Przewodów v blízko ukrajinských hraníc v čase masívnych ruských útokov na civilnú infraštruktúru krajiny. Pri výbuchu v Przewodówe zahynuli dvaja ľudia.



"Naši experti sú už v Poľsku. Očakávame, že sa im bude - v spolupráci s poľskými vyšetrovacími orgánmi - umožnený rýchly prístup na miesto (udalosti)," napísal na Twitteri šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba.



Vyšetrovanie celého prípadu vedú poľskí a americkí experti. Obe strany súhlasili s tým, aby miesto výbuchu preskúmali aj vyšetrovatelia z Ukrajiny.



"Ukrajina a Poľsko budú konštruktívne a transparentne spolupracovať pri vyšetrovaní incidentu, ktorý zapríčinil ruský raketový teror voči Ukrajine," napísal Kuleba.



Bezprostredne po incidente sa objavili obavy, že do pohraničia Poľska, ktoré je členskou krajinou NATO, dopadla raketa vypálená Ruskom, čo by mohlo viesť k ďalšej eskalácii konfliktu okolo Ukrajiny.



Podľa vyjadrenia NATO aj Bieleho domu však výbuch v Przewodówe zrejme nedopatrením zapríčinila strela ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá bola vypálená za účelom zneškodnenia ruskej rakety. Túto verziu označila za pravdepodobnú aj Varšava.



Hlavnú zodpovednosť za dopad rakety však podľa západných spojencov aj tak nesie Rusko, ktoré neprestáva z masívnymi raketovými a dronovými útokmi voči ukrajinskej civilnej infraštruktúre. Ukrajina má podľa nich plné právo brániť svoje územie pred ruským ostreľovaním.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však tvrdil, že raketu, ktorá dopadla na Przewodów, zrejme vystrelili Rusi, a nie Ukrajinci.



Kremeľ vyhlasuje, že z udalosťou v Przewodówe nemá nič spoločné.