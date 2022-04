Do Poľska prichádza už menej Ukrajincov a narastá počet vracajúcich sa

Varšava 11. apríla (TASR) - Od začiatku ruskej invázie prišlo do Poľska už 2,66 milióna utečencov z Ukrajiny, uviedla v pondelok poľská pohraničná stráž. V ostatných týždňoch však počet takýchto príchodov prudko klesá a naopak sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sa vracajú na Ukrajinu, upozorňuje stanica BBC.



Za nedeľu prišlo do Poľska 28.500 takýchto utečencov, čo je o 2,1 percenta menej ako za sobotu. Ide pritom o výrazne nižší počet ako rekordných 142.300 ukrajinských utečencov, ktorí do Poľska prišli 6. marca.



BBC pripomína, že ešte pred vojnou na Ukrajine prichádzalo z tejto krajiny denne do Poľska v priemere 16.800 ľudí. V nedeľu zároveň z Poľska do Ukrajiny odišlo 19.400 ľudí.



Profesor Maciej Duszczyk venujúci sa výskumu migrácie na Varšavskej univerzite odhaduje, že priamo v Poľsku sa momentálne stále nachádza 1,2-1,4 milióna utečencov z Ukrajiny.



Vyše 800.000 ukrajinských utečencov už v Poľsku požiadalo o vydanie identifikačného čísla, nazývaného aj PESEL. To umožňuje držiteľom získať prácu, ale napríklad aj poslať deti do škôl či k lekárovi, približuje stanica Euronews.