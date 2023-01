Do Poľska prídu nemeckí vojaci, ktorí budú obsluhovať Patrioty

Varšava 12. januára (TASR) - Budúci týždeň dorazí do Poľska niekoľko stoviek nemeckých vojakov, ktorí budú na východe krajiny obsluhovať systémy protivzdušnej obrany Patriot. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP, ktorá sa odvoláva na poľskú agentúru IAR (Informacyjna Agencja Radiowa).



Nemeckí vojaci budú do Poľska vyslaní na základe špeciálneho dokumentu, ktorý podpísal poľský prezident Andrzej Duda, uvádza IAR.



Príslušníci nemeckej armády sa budú nachádzať v Lubelskom vojvodstve na juhovýchode krajiny. K umiestneniu systémov protivzdušnej obrany Patriot prišlo v tejto oblasti po tom, ako na tamojšiu obec Przewodów dopadli v polovici novembra úlomky rakety ukrajinskej armády, ktorá sa snažila zostreliť ruskú raketu.



Pri tomto incidente zahynuli dvaja poľskí občania. Konečnú vinu za túto udalosť však Západ pripísal Rusku, pretože postavilo Ukrajinu do pozície, v ktorej sa musí brániť pred ruskými raketovými údermi.



Americký systém Patriot bol vyvinutý už v 60. rokoch minulého storočia a americká armáda ho začala používať v 80. rokoch. Pozostáva z radarových zariadení, ovládacích a kontrolných jednotiek a rôznych systémov na zachytávanie rakiet.