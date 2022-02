Do Poľska priletela ďalšia skupina amerických výsadkárov

Varšava 16. februára (TASR) - Desiatky ďalších amerických výsadkárov pristáli v stredu na poľskom letisku Rzeszów-Jasionka ležiacom asi 90 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Reportéri agentúry AFP videli vojakov opúšťať dopravné lietadlo typu Boeing C-17 Globemaster a nastupovať do autobusov. Ďalšia skupina mužov po prílete nastúpila do dvoch vrtuľníkov typu UH-60 Black Hawk. Na letisku tiež pristáli dva ťažké transportné vrtuľníky typu CH-47 Chinook.



Na letisku Rzeszów-Jasionka už od 5. februára postupne pristávajú vojaci americkej 82. výsadkovej divízie (82nd Airborne Division). Ich úlohou je posilniť východné krídlo Severoatlantickej aliancie (NATO) v čase zvýšeného napätia s Ruskom, ktoré pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnilo svojich vojakov.



Americké obrnené transportéry, vojenské nákladné autá a kontajnery sa nachádzajú v provizórnom tábore oproti letiskovému terminálu. Letisko podľa AFP aj naďalej funguje pre civilné spoje. V stredu odtiaľ odleteli dva spoje do Londýna a Manchestru.



Spojené štáty uviedli, že plánujú dočasne nasadiť ďalších približne 4700 vojakov do Poľska. Americká prítomnosť v krajine sa tak zvýši na približne 10.000 vojakov. Zaujímavosťou je, že jednotkám velí generál Chris Donahue, ktorý bol posledným americkým vojakom, ktorý opustil Afganistan pri chaotickej evakuácii z Kábulu koncom augusta minulého roka.



"Toto nasadenie je obozretným opatrením na zabezpečenie kolektívneho predchádzania akýmkoľvek vojnovým zámerom. Má obranný charakter," povedal Donahue novinárom.



USA a spojenci v rámci NATO sa už niekoľko týždňov obávajú koncentrácie ruských jednotiek pri ukrajinských hraniciach. Moskva však tvrdí, že Rusko nemá v pláne podniknúť žiadnu agresiu. Tamojšie ministerstvo obrany ešte v utorok oznámilo, že jednotky Západného a Južného vojenského okruhu sa začínajú vracať z cvičení na svoje základne.