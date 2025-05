Do Poľska prišiel rumunský prezident Dan, podporí Trzaskowského

Varšava 25. mája (TASR) - Do Poľska v nedeľu na pozvanie pricestoval zvolený rumunský prezident Nicušor Dan. Stretol sa s premiérom Donaldom Tuskom a plánuje sa zúčastniť na zhromaždení na podporu prezidentského kandidáta a primátora Varšavy Rafala Trzaskowského. O schôdzke s Tuskom informovala jeho kancelária na sociálnej sieti X, píše TASR.



Primátor Bukurešti Dan, ktorý presne pred týždňom zvíťazil v druhom kole prezidentských voľbách v Rumunsku, v sobotu avizoval cestu do Poľska, aby podporil Trzaskowského z vládnej Občianskej koalície. Ten sa v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 1. júna, stretne s Karolom Nawrockým, ktorého podporuje opozičná strana Právo a spravodlivosť.



„Prídem na pozvanie svojich poľských kolegov. Pripojím sa k volebnému podujatiu na podporu primátora Varšavy, demokratického kandidáta,“ povedal Dan podľa spravodajského portálu Digi24, ktorý citovala agentúra PAP.



Okrem podujatia prívržencov Trzaskowského sa vo Varšave bude konať aj zhromaždenie na podporu Nawrockého. V prvom kole prezidentských volieb v Poľsku zvíťazil Trzaskowski so ziskom 31,36 percenta hlasov, Nawrocki získal 29,54 percenta.



Pred druhým kolom vedie podľa prieskumu agentúry Opinia24 Nawrocki, za ktorého by zahlasovalo 47 percent rozhodnutých voličov. Trzaskowského má podľa prieskumu podporu 45 percent.