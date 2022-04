Do Poľska prišli od začiatku vojny takmer 3 milióny ľudí z Ukrajiny

Varšava 23. apríla (TASR) – Do Poľska od začiatku vojny na Ukrajine prišlo už viac ako 2,92 milióna utečencov zo susednej krajiny. Vyplýva to z údajov, ktoré v sobotu ráno zverejnila poľská pohraničná stráž. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC.



Počty ľudí prichádzajúcich do Poľska v posledných týždňoch výrazne klesli a medzičasom smeruje viac ľudí na Ukrajinu.



V piatok vstúpilo z Ukrajiny do Poľska 23.800 ľudí a 17.700 ich prekročilo hranicu opačným smerom, uviedla pohraničná stráž na sociálnej sieti.



Pred vojnou pritom prechádzalo hranicu z Ukrajiny do Poľska v priemere 16.800 ľudí za deň, približuje BBC.



Niektorí z utečencov už z Poľska odišli do ďalších krajín, prípadne sa vrátili na Ukrajinu. O poľské osobné identifikačné číslo požiadalo dosiaľ vyše 900.000 Ukrajincov.



Od 24. februára, keď Rusko spustilo svoju inváziu na Ukrajine, odišlo z Poľska do tejto krajiny celkovo 825.800 ľudí.