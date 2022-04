Do Poľska prišli od začiatku vojny už tri milióny ľudí z Ukrajiny

Varšava 28. apríla (TASR) - Do Poľska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára prišli už tri milióny utečencov zo susednej krajiny. Hranice opačným smerom prekročilo 904.000 ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila poľská pohraničná stráž. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Hovorkyňa pohraničnej stráže Anna Michalská spresnila, že zmienený počet zahŕňa aj ľudí, ktorí prekračujú hranice niekoľkokrát. Ide napríklad o osoby, ktoré do Poľska chodia pravidelne nakupovať a potom sa vracajú naspäť na Ukrajinu.



Poľské úrady oznámili, že približne 1,6 milióna utečencov požiadalo a dostalo špeciálne identifikačné číslo, ktoré im umožní v Poľsku pracovať a získať bezplatnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie.