Štátny tajomník: Do Poľska prišlo 100.000 ukrajinských utečencov

Varšava 26. februára (TASR) - Štátny tajomník poľského ministerstva vnútra Pawel Szefernaker v sobotu oznámil, že od začiatku Ruskej invázie na Ukrajinu prišlo cez hranice z Ukrajiny do Poľska 100.000 ľudí. TASR tieto informácie získala z agentúry AFP.



"Od začiatku bojov na Ukrajine až do dnešného dňa, pozdĺž celej hranice (Poľska) s Ukrajinou, prekročilo hranice z Ukrajiny do Poľska 100.000 ľudí," povedal Szefernaker v pohraničnej poľskej obci Medyka na juhovýchode krajiny.



Takisto povedal, že 90 percent týchto utečencov má v Poľsku konkrétne miesto, kam sa môžu uchýliť - ako domovy svojich priateľov či rodín. Zvyšné osoby podľa jeho slov žiadajú o pomoc na jednom z deviatich záchytných stredísk zriadených pozdĺž hranice. Tieto strediská utečencom poskytujú jedlo, zdravotnú starostlivosť, miesto na oddych a potrebné informácie, píše AFP.



Šéf poľskej pohraničnej stráže Tomasz Praga uviedol, že len počas piatka prišlo z Ukrajiny do Poľska takmer 50.000 ľudí.