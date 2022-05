Do Poľska prišlo od začiatku vojny 3,14 milióna ľudí z Ukrajiny

Varšava 4. mája (TASR) - Hranice Poľska od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu prekročilo 3,14 milióna ľudí, uviedla v stredu na sociálnej sieti Twitter poľská pohraničná stráž. Informovala o tom agentúra PAP.



Pohraničná stráž v utorok skontrolovala približne 19.400 osôb prichádzajúcich z Ukrajiny do Poľska. V stredu o 7.00 h ráno predstavoval počet príchodov na územie Poľska 7300, píše PAP.



Podľa údajov pohraničnej stráže tiež za posledných 24 hodín odišlo z Poľska na Ukrajinu 15.800 ľudí.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov na svojej webovej stránke uvádza, že z Ukrajiny do zahraničia utieklo celkovo 5.597.483 ľudí. Najviac z nich zamierilo do Poľska. Nasledujú Rumunsko a Ruská federácia.