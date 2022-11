Do Poľska prišlo od začiatku vojny už 8 miliónov utečencov z Ukrajiny

Varšava 27. novembra (TASR) - Na územie Poľska vstúpilo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už 8,01 milióna ukrajinských utečencov. Informovala o tom v nedeľu ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG), podľa ktorej sa za rovnaké obdobie vrátilo na Ukrajinu 6,19 milióna osôb.



Len v priebehu soboty vstúpilo do Poľska z územia Ukrajiny približne 25.300 ľudí, píše agentúra PAP s odvolaním sa na údaje SG.



Podľa oficiálnych údajov je v Poľsku aktuálne zhruba 1,3 milióna utečencov z Ukrajiny. Poľsko pre Ukrajincov otvorilo svoj pracovný trh, ako aj vzdelávací, zdravotnícky a sociálny systém.



V súvislosti s nadchádzajúcou zimou sa Poliaci pripravujú na prijatie novej vlny utečencov z Ukrajiny, a to aj vzhľadom na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru, v dôsledku ktorých zostali mnohí Ukrajinci bez dodávok elektriny, kúrenia či vody. V poľských prijímacích centrách je pre nich pripravených vyše 100.000 miest.



Veľký počet Ukrajincov si už v Poľsku našiel aj prácu - vďaka tamojšej nízkej úrovni nezamestnanosti, ako aj kultúrnej a jazykovej blízkosti oboch národov.



Poľská vláda v októbri rozhodla, že od februára budúceho roku si budú utečenci z Ukrajiny čiastočne financovať vlastné náklady spojené so životom v Poľsku. Výnimku budú mať zraniteľné osoby vrátane ľudí s postihnutím a seniorov. Podľa prieskumov väčšina Poliakov tento krok vlády podporuje.