Do Poľska prišlo už vyše milión utečencov z Ukrajiny

Varšava 6. marca (TASR) - Do Poľska prišlo od začiatku ruskej invázie z 24. februára na Ukrajinu viac ako milión utečencov. V nedeľu o tom informovala poľská pohraničná stráž, píše agentúra AFP.



"Dnes o 20.00 h počet ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny do Poľska, prekročil hranicu jeden milión. Ide o milión ľudských tragédií," uviedla pohraničná stráž na Twitteri.



Na hlavnej železničnej stanici v meste Krakov na juhu Poľska bolo zriadené dočasné prijímacie stredisko, kde prichádzali stovky ľudí z Ukrajiny. Mnohí z nich cestujú ďalej do krajín západnej Európy.



OSN uviedla, že z Ukrajiny pred vojnou utieklo už 1,5 milióna ľudí, pričom organizácia očakáva, že ich počet sa môže zvýšiť až na štyri milióny.



Poľská pobočka medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) medzitým na Facebooku apelovala na Poľsko, aby nezabudlo na migrantov z Blízkeho východu, ktorí uviazli pri poľsko-bieloruských hraniciach. Nerovnaké zaobchádzanie s cudzincami na základe ich štátnej príslušnosti AI označila za "obrovskú nespravodlivosť".