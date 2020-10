Do Poľska prišlo vďaka humanitárnym programom viac ako 700 Bielorusov

Varšava 20. októbra (TASR) – Viac ako 700 Bielorusov prišlo do Poľska v rámci humanitárnych programov, ktoré poskytujú medzinárodnú ochranu v súvislosti so zložitou situáciou v Bielorusku. Informovala o tom v utorok agentúra PAP s odvolaním sa na poľského ministra vnútra Bartosza Grodeckého.



V období od 18. augusta do 18. októbra prišlo do Poľska 707 Bielorusov tromi rôznymi spôsobmi: na základe získania humanitárnych víz, v rámci programu poskytujúceho medzinárodnú ochranu alebo prostredníctvom poľského programu pre podnikateľov.



Doteraz prišlo do Poľska vďaka získaniu humanitárnych víz 399 Bielorusov. Poľské konzuláty však takýchto víz podľa PAP vydali niekoľkonásobne viac. Tieto víza sú platné jeden rok a Bielorusi ich získajú v zrýchlenom a zjednodušenom konaní. O medzinárodnú ochranu v Poľsku požiadalo 170 Bielorusov a ďalších 74 uviedlo, že o ňu požiadajú.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v auguste predstavil päťbodový plán solidarity pre Bielorusko. Plán zahŕňa pomoc prenasledovaným a prepusteným zo zamestnania, štipendijný program pre študentov a vedcov prepustených z univerzít a týka sa aj podmienok vstupu bieloruských občanov na poľské územie.



Program pre podnikateľov podľa PAP poskytuje pomoc bieloruským start-upom, malým a stredným podnikom a veľkým spoločnostiam, ktoré sa presídlia do Poľska.



V Bielorusku od 9. augusta prebiehajú protesty proti falšovaniu výsledkov prezidentských volieb. Podľa oficiálnych údajov prezidentské voľby vyhral so ziskom vyše 80 percent hlasov Alexandr Lukašenko, ktorý vedie krajinu od roku 1994, zatiaľ čo jeho súperku Sviatlanu Cichanovskú volilo 10,1 percenta voličov.



Od začiatku protestov bolo na nich podľa opozície zadržaných viac ako 12 000 ľudí. Stovky osôb utrpeli zranenia a hovorí sa aj o niekoľkých obetiach na životoch.