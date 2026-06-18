< sekcia Zahraničie
Do Poľska sa vrátili artefakty ukradnuté počas druhej svetovej vojny
Vrátenie týchto artefaktov je výsledkom úzkej spolupráce medzi poľským ministerstvom kultúry a národného dedičstva, nemeckými partnermi a reštitučnými inštitúciami oboch krajín.
Autor TASR
Varšava 18. júna (TASR) - Stredoveký hudobný rukopis, kráľovský prsteň zo 16. storočia a desiatky múzejných exponátov ulúpených počas druhej svetovej vojny sa vracajú do Poľska. Stalo sa tak po oficiálnom ceremoniáli ich odovzdania na bilaterálnom diplomatickom summite v Berlíne, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry PAP.
Vrátenie týchto artefaktov je výsledkom úzkej spolupráce medzi poľským ministerstvom kultúry a národného dedičstva, nemeckými partnermi a reštitučnými inštitúciami oboch krajín. Predmety boli oficiálne odovzdané v stredu počas Poľsko-nemeckého fóra v Berlíne za účasti poľskej ministerky kultúry Marty Cienkowskej.
„V decembri minulého roka sme počas poľsko-nemeckých medzinárodných konzultácií otvorili novú kapitolu v oblasti reštitúcií kultúrnych pamiatok,“ uviedla Cienkowská. „Vďaka tomuto pokroku sa do Poľska vrátili mimoriadne cenné poľsko-teutónske dokumenty a fragment stredovekej sochy... z hradu Malbork (v severnom Poľsku). To bol nový začiatok a dnešok je jeho pokračovaním,“ dodala.
Stredoveký rukopis obsahuje zápis hymny Gaude Mater Polonia (Raduj sa, Matka Poľsko), ktorá patrí k najstarším dielam poľsko-latinskej náboženskej poézie. Ďalším artefaktom je kráľovský prsteň, o ktorom sa predpokladá, že patril kráľovi Žigmundovi I. Starému. Z kráľovskej hrobky vo wawelskej katedrále v Krakove ho v roku 1791 vyzdvihol poľský historik Tadeusz Czacki.„Každý z týchto odovzdaných predmetov má obrovský historický význam,“ povedala Cienkowská.
Pred odovzdaním vystúpil pred prítomnými nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Vyhlásil, že nájsť takéto artefakty v nemeckých múzeách a knižniciach „nie je jednoduchá úloha“. Náročný proces zisťovania pôvodu odkiaľ pochádzajú a vlastníckej histórie prirovnal k detektívnej práci. „Ich návrat nám pripomína, že naše spoločné dejiny obsahujú aj bolestné kapitoly,“ povedal Wadephul.
Vrátenie týchto artefaktov je výsledkom úzkej spolupráce medzi poľským ministerstvom kultúry a národného dedičstva, nemeckými partnermi a reštitučnými inštitúciami oboch krajín. Predmety boli oficiálne odovzdané v stredu počas Poľsko-nemeckého fóra v Berlíne za účasti poľskej ministerky kultúry Marty Cienkowskej.
„V decembri minulého roka sme počas poľsko-nemeckých medzinárodných konzultácií otvorili novú kapitolu v oblasti reštitúcií kultúrnych pamiatok,“ uviedla Cienkowská. „Vďaka tomuto pokroku sa do Poľska vrátili mimoriadne cenné poľsko-teutónske dokumenty a fragment stredovekej sochy... z hradu Malbork (v severnom Poľsku). To bol nový začiatok a dnešok je jeho pokračovaním,“ dodala.
Stredoveký rukopis obsahuje zápis hymny Gaude Mater Polonia (Raduj sa, Matka Poľsko), ktorá patrí k najstarším dielam poľsko-latinskej náboženskej poézie. Ďalším artefaktom je kráľovský prsteň, o ktorom sa predpokladá, že patril kráľovi Žigmundovi I. Starému. Z kráľovskej hrobky vo wawelskej katedrále v Krakove ho v roku 1791 vyzdvihol poľský historik Tadeusz Czacki.„Každý z týchto odovzdaných predmetov má obrovský historický význam,“ povedala Cienkowská.
Pred odovzdaním vystúpil pred prítomnými nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Vyhlásil, že nájsť takéto artefakty v nemeckých múzeách a knižniciach „nie je jednoduchá úloha“. Náročný proces zisťovania pôvodu odkiaľ pochádzajú a vlastníckej histórie prirovnal k detektívnej práci. „Ich návrat nám pripomína, že naše spoločné dejiny obsahujú aj bolestné kapitoly,“ povedal Wadephul.