Do Poľska už prišlo z Ukrajiny celkovo 1,5 milióna utečencov

Varšava 11. marca (TASR) - Do Poľska už prišlo z Ukrajiny celkovo viac ako 1,5 milióna utečencov pred vojnou. V piatok dopoludnia to na Twitteri oznámila poľská pohraničná stráž.



Vo štvrtok 10. marca ušlo do Poľska 87.000 ľudí z Ukrajiny.



Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine 24. februára prišlo do Poľska celkovo 1,52 milióna ľudí, napísala v tvíte pohraničná stráž.



V piatok len do 07.00 h prekročilo hranicu do Poľska 25.400 ukrajinských utečencov.