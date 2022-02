Do Poľska už prúdi americké armádne vybavenie

Varšava 4. februára (TASR) - Do Poľska už začalo prúdiť americké vojenské vybavenie. Uviedol to v piatok tamojší minister obrany Mariusz Blaszczak, ktorý spresnil, že ide o súčasť príprav na príchod zhruba 1700 amerických vojakov z 82. výsadkovej divízie. Informovali o tom agentúry PAP a Reuters.



"Toto je jasný signál spojeneckej solidarity," napísal Blaszczak na sociálnej sieti Twitter a zverejnil fotografie vojakov, ktorí vykladajú vybavenie z amerického transportného lietadla typu C-130 Hercules.



Súkromná spravodajská televízia TVN24 zachytila vykladanie dvoch amerických lietadiel na letisku Rzeszów-Jesionka. Vysielateľ uviedol, že doteraz v krajine pristálo už šesť amerických transportných lietadiel.



Podľa Reuters zatiaľ nie je jasné, kedy presne americkí vojaci prídu a kde budú sídliť. Operačné stredisko poľského ministerstva obrany odkázalo agentúru na americkú armádu, ktorá na žiadosť o poskytnutie dodatočných informácií nereagovala. Americká armáda už má v Poľsku asi 4500 vojakov. Väčšinou sú rozmiestnení na západe krajiny.



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena v stredu oznámila nasadenie takmer 3000 amerických vojakov do Poľska, Rumunska a Nemecka. Ide o reakciu na aktuálnu krízu okolo Ukrajiny. Podľa Pentagónu si súčasná situácia vyžaduje, aby spojenci posilnili obranné pozície na východnom krídle NATO. Americký rezort obrany zároveň dodal, že nepôjde o "permanentné rozmiestnenie" vojsk v spomínaných štátoch a že vojaci nepôjdu na Ukrajinu, ktorá sa cíti ohrozená ruskými jednotkami rozmiestnenými v blízkosti hraníc.