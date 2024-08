Do poľskej zastávky vo Varšave vrazilo auto, zahynuli dve osoby

Varšava 13. augusta (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalší štyria utrpeli zranenia v utorok pri náraze auta do autobusovej zastávky vo Varšave. Oznámila to miestna polícia, píše TASR s odvolaním sa na správu poľskej rozhlasovej stanice Polskie Radio.



K tragédii došlo vo varšavskej štvrti Mokotów približne o 10.30 h SELČ. Auto najskôr zrazilo ženu na priechode pre chodcov a následne vrazilo do neďalekej autobusovej zastávky. O život prišli dve ženy vo veku 48 a 65 rokov. So zraneniami boli hospitalizované tri ženy a trojročné dieťa, ktoré utrpelo vážne zranenia.



"Šofér auta nebol pod vplyvom alkoholu. Policajti stále zasahujú na miestne nehody," informovala varšavská polícia na sociálnej sieti X. Príčina tragickej nehody je predmetom vyšetrovania.



Spravodajský portál onet.pl napísal, že šofér auta SsangYong po zrazení chodkyne na priechode pre chodcov spanikáril, stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do zastávky.